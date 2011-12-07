В Московском районе Казани будет ограничено движение по нескольким улицам

На улицах столицы Татарстана согласно подписанному распоряжению исполнительным комитетом города временно будут перекрыты несколько участков транспортного движения. Об этом передает пресс-служба мэрии Казани.

Проехать на участке от улицы Тунакова до улицы Декабристов будет нельзя до 13 июня. С 14 по 22 июня движение будет закрыто от улицы Декабристов, 91 по улице Гагарина, 93. Также возле этого дома ограничат движение транспорта до 12 июля.