Власти РТ выделят около 13 млн рублей из бюджета республики на капремонт в казанской гимназии №175

На капитальный ремонт пищеблока в гимназии №175 власти республики потратят почти 13 млн рублей.

В документах сообщается, что на ремонт пищеблока с покупкой необходимого оборудования начальная цена государственного контракта составляет 12 809 190 рублей.

Из общей суммы на ремонт столовой будет выделено 10,4 млн рублей, остальную сумму определят на закупку оборудования и другие работы.

Ремонт планируется завершить до 1 декабря 2021 года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что капитальный ремонт казанской гимназии №175 проведут с учетом мнения родителей и психологов. Ученики на время восстановительных работ будут переведены в другое образовательное учреждение.