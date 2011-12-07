В Казани появятся два садовых кольца

Эти зеленые пояса соединят исторический центр столицы Татарстана с периферией и ценными ландшафтными объектами. О масштабном проекте такого озеленения Казани рассказал во время совещания в мэрии города архитектор, руководитель проектной группы Олег Маклаков, сообщает телеканал «ТНВ».

Одно из зеленых колец протянется от Кремлевской набережной до Речного порта через самый центр города — улицы Пушкина и Татарстан. Второе тоже двинется к воде по маршруту от парка Горького по улице Вишневского — Назарбаева.