Совет пожилых-ветеранов планируют открыть в другом здании Казани

В преддверии Международного дня пожилых людей в Казанской ратуше прошла встреча мэра Казани Ильсура Метшина с активистами Общественной организации ветеранов Казани. На встрече обсуждались социально-важные проекты и возможности для пожилых людей, сообщает мэрия города.

По мнению Метшина, каждый пенсионер, которых сейчас в Казани насчитывается более 300 тыс. человек, внес свою лепту в развитие города.

«Это четверть населения города, и то, какая Казань сегодня – это ваш труд, мы лишь продолжаем эту эстафету», – отметил Метшин.

Мэр Казани рассказал на встрече о социальных проектах «Добрая Казань», которая создана для поддержки людей преклонного возраста, а также о национальных проектах.

«Еще десять лет назад в рамках программы «Пятилетка здоровья» мы поставили перед собой задачу увеличить продолжительность жизни населения. Тогда средняя продолжительность жизни казанцев составляла 69 лет, теперь – 76 лет», - рассказал мэр.

Также на встрече была поднята тема патриотического воспитания молодого поколения. По словам председателя Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) Вахитовского района Генриха Бердникова, в городе необходимо создание музейного комплекса о жизни Казани в годы войны и после нее. Ильсур Метшин отметил важность вопроса и заявил, что музей уже строится, и будет располагаться в бывшем здании министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ на территории Казанского Кремля.

«Работу по патриотическому воспитанию мы ведем в школах, практически каждое учебное заведение имеет свой краеведческий музей», - ответил Метшин.

Председатель Совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, правоохранительных органов Советского района Галина Отто сообщила, что создание сайта ветеранской организации поможет поднять уровень осведомленности ветеранов. Также пожилые люди сейчас нуждаются в современных гаджетах, поэтому для них нужно больше создавать курсов компьютерной и мобильной грамотности.

При всех присутствующих мэр Казани пообещал рассмотреть вопрос о переезде Совета ветеранов Казани в одно из зданий по улице Сеченова,5. Сейчас это здание ремонтируют.

По словам заместителя руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитовой, в городе выделяется особое внимание пожилым людям, поэтому социальные службы, МЧС и участковые проводят обход пенсионеров, чтобы рассказать о мерах предупреждения мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения.

Также на встрече был приведен пример того, что для пенсионеров организуются много спортивных мероприятий, такие как спартакиада «Третий возраст», чемпионат Казани по легкой атлетике среди ветеранов, «Кросс нации» и так далее.

Ранее сообщалось, что пенсионеры Казани приняли участие в акции по сдаче нормы ГТО в парке культуры и отдыха имени Горького.