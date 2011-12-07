Казань оказалась в числе городов-претендентов на проведение Чемпионата Европы по ММА-2021

Казань оказалась в числе городов-претендентов на проведение Чемпионата Европы по смешанному боевому единоборству.

Известно, что ММА-2021 в России пройдет впервые под эгидой объединенных Всемирной ассоциации ММА (WMMAA) и Международной федерации ММА (IMMAF).

Как рассказал агентству «Татар-информ» президент Союза ММА РФ Радмир Габдуллин, проведение турнира также рассматривают в Санкт-Петербурге и в Сочи.

«Мы сделаем все, чтобы чемпионат и первенство континента прошли на самом высоком уровне и стали показательными для всех стран», — заверил Радмир Габдуллин.