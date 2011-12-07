Казанцы жалуются на не убранный во дворах снег

Под ногами казанцев, спешащих на работу или в магазин, - серое месиво из снега, а под ним лед. Немудрено, что на прошлой неделе в мэрию Казани поступило 4862 жалобы от жителей города на неудовлетворительную работу по уборке снега в их дворах. Примечательно при этом, что больше всего жалоб поступило из Советского района. Подтверждением и следствием плохой уборки стало и самое большое число травм, полученных в гололедицу жителями именно этого района.

Такие тревожные данные о недоработке коммунальщиков прозвучали в ходе минувшего «делового понедельника» в мэрии Казани.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что, действительно, во многих дворах ситуация остается сложной, и поручил тщательнее работать с обращениями и жалобами горожан на качество уборки снега.

- Хватит тянуть, надо разобраться с обращениями жителей и решить все проблемные вопросы, - с такими словами обратился он к руководителям коммунальных служб города.

Несмотря на недочеты коммунальщиков, стоит отметить: в городе не прекращается работа по устранению последствий январских снегопадов и метелей, активно взялись за уборку и придомовых территорий. Так, например, в период сильных снегопадов в этой работе ежедневно задействовали до 2250 дворников и до 200 единиц спецтехники, еще 100 единиц привлекли дополнительно. Вопрос уборки снега во дворах останется в ближайшую неделю приоритетным, заверили горожан на совещании в горисполкоме.

Как отметили в мэрии Казани, важным показателем качества уборки служит информация травмпунктов. За истекшую неделю - с 21 по 27 января - туда за медпомощью обратились 85 горожан, пострадавших при падении, из них у 45 человек переломы, еще 40 человек получили сильные ушибы.

- Больше всего травм зафиксировано в Советском районе - 23 случая, по 15 случаев в Приволжском и Вахитовском районах, 14 травм - в Ново-Савиновском районе, - сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Он призвал глав районов и сотрудников комитета ЖКХ обратить внимание на эти сигналы.

В Казани предложили предупреждать автовладельцев о предстоящей уборке во дворе, которую будут проводить с помощью механизированной техники. Для этого управляющим компаниям необходимо составить график уборки и заранее довести эту информацию до жителей подведомственных территорий.

С таким предложением в ходе минувшего «делового понедельника» выступил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

- Мы каждый раз ссылаемся на то, что у нас дворы заставлены автомобилями. Но если каждая управляющая компания составит свой четкий график уборки и при этом грамотно будет информировать о нем жителей, то это станет нормой жизни. Тогда и сами горожане своих соседей попросят убрать машины. Эта система должна заработать, - подчеркнул глава горисполкома.

Уборка снега во дворах - полдела, необходимо также вовремя очищать от снежной шапки, наледи и сосулек крыши многоэтажек. В прошедшие дни очистке кровель уделялось особое внимание. На этих работах в городе ежедневно было задействовано до 250 человек. На совещании в горисполкоме в связи с этим вновь напомнили руководителям коммунальных служб: работники, занятые очисткой кровель от снега и наледи, должны соблюдать правила техники безопасности.

- Уже было несколько случаев падения с крыш рабочих, причина одна - несоблюдение техники безопасности, работа без страховки, - сообщил Рустем Гафаров. - Работники, которые пренебрегают своей безопасностью, уже наказали себя травмами, но руководители управляющих компаний, которые также это допускают, должны ответить по всей строгости. Прошу надзорные органы взять этот вопрос на контроль.

Напомним, ответственность за очистку кровель несут собственники и иные правообладатели зданий. При управлении многоквартирными домами за это отвечают управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные строительные кооперативы.

Оценивая итоги уборки снега с улиц города, на «деловом понедельнике» в мэрии Казани отметили такой факт бесхозяйственности. Сотрудниками городского административно-технического надзора в разных районах города обнаружено 292 несанкционированных места складирования убранного с улиц снега. В связи с этим в горисполкоме напомнили о административных мерах наказания за такие нарушения в соответствии с действующим законодательством.

Так, согласно ст. 3.6 ч. 1 КоАП Республики Татарстан нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов влечет предупреждение или наложение административного штрафа на физических лиц - 3 тыс. рублей, должностных лиц - 30 тыс. рублей, предприятия - 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения суммы штрафов увеличиваются: на физических лиц - до 5 тыс. рублей, должностных лиц - до 50 тыс. рублей, предприятия и организации - до миллиона рублей.

- Снегопады в январе действительно были сильные. И все знают про нехватку рабочих рук - дорожников, дворников. В этих условиях сроки очистки затягиваются, новые снегопады добавляют работы. Но дворы и внутриквартальные проезды надо привести в порядок. Обращаюсь к главам районов: нужно, чтобы этот вопрос был приоритетным в ближайшую неделю, - подвел итоги совещания глава горисполкома Казани.