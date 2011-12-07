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В центре Казани в тестовом режиме заработал новый офис МФЦ

Двенадцатый в городе офис расположен на Достоевского, 35/10.

В центре Казани в тестовом режиме заработал новый офис МФЦ. Офис «Вахитовский» открыли по просьбам горожан, сообщается на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Всего по Татарстану действуют 60 офисов МФЦ, 12 из них – в Казани. Новый многофункциональный центр расположенный на Достоевского, 35/10, может принимать до 500 человек в день. В нем, как и в других центрах «Мои документы», заявителям в формате «одного окна» будут предоставлять более 250 услуг.

В настоящее время многофункциональный центр принимает посетителей только по предварительной записи. 

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