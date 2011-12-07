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Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров приял участие в акции «Сад памяти»

Он посадил иву в память о своем деде, пропавшем во время войны без вести. 

В парке Победы Казани состоялась акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего было высажено 75 саженцев лип и ив, сообщает ИА «Татар-информ». 

Участие в акции помимо «Волонтеров Победы» принял глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров. Он посадил иву в память о своем деде, пропавшем во время войны без вести. Он заявил, что высаженные деревья станут в будущем украшением парка Победы. После он добавил, что завершить посадку лучше до середины июня.

Кузюров также отметил, что в силу нынешней эпидемиологической обстановки традиционная акция «День посадки леса», запланированная ранее на 25 апреля, поведется осенью. А сейчас посадка деревьев проводится при строгом соблюдении мер безопасности, придерживаясь соответствующего расстояния. 

КВ
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