Татарстанцев приглашают провести майские праздники в Горкинско-Ометьевском лесу. Программа мероприятий опубликована в официальном аккаунте пространства в социальных сетях.

Так, 1 мая в 11:00 жители города могут присоединиться к экскурсии, которую проведет архитектор парка и заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова. Необходима предварительная регистрация.

7 мая в 12:00 специалисты и кинологи расскажут о том, что делать если ребенок боится собак и как вести себя с ними. Также они объяснят, как приручить питомца не бегать за людьми. Также для пришедших будет организована фотосессия на зеленом поле с частным приютом «Вега».

В этот же день в 17:00 пришедшие могут посмотреть спектакль «Зори». Казанская студия «Оперение» покажет на стене новую постановку, посвященную Великой Отечественной войне.