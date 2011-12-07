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Столице РТ выделят средства на дезинфекцию очагов коронавируса

Межбюджетные трансферты предоставят из резервного фонда правительства РТ.

Казань получит средства из резервного фонда правительства РТ на дезинфекцию очагов коронавируса. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Средства будут предоставляться в рамках лимитов, установленных бюджетом региона на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, уточняется в документе.

Полученные межбюджетные трансферты власти Казани смогут направить на выплату зарплаты дезинфекторам, а также на приобретение генераторов и опрыскивателей, на покупку дезинфицирующих средств, антисептиков, моющих и чистящих средств, одноразовых масок и перевязочных средств и много другого.

Распоряжаться выделенными средствами будет минздрав РТ.

КВ
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