Столице РТ выделят средства на дезинфекцию очагов коронавируса

Казань получит средства из резервного фонда правительства РТ на дезинфекцию очагов коронавируса. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Средства будут предоставляться в рамках лимитов, установленных бюджетом региона на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, уточняется в документе.

Полученные межбюджетные трансферты власти Казани смогут направить на выплату зарплаты дезинфекторам, а также на приобретение генераторов и опрыскивателей, на покупку дезинфицирующих средств, антисептиков, моющих и чистящих средств, одноразовых масок и перевязочных средств и много другого.

Распоряжаться выделенными средствами будет минздрав РТ.