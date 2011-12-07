Дизайнер из Татарстана покажет новую коллекцию мусульманской одежды на выставке «Ислам нуры – Луч ислама» в Казани

Дизайнер одежды из Старо-Татарской слободы готовит к показу свою новую коллекцию мусульманской одежды на выставке «Ислам нуры – Луч ислама» на территории «Казанской ярмарки», которая пройдёт 3 июня в 15:00, сообщает официальный Instagram-аккаунт Префектуры «Старый город».

На показе модельер представит своё переосмысление мусульманской моды в современном контексте. Помимо участников из Татарстана, на выставке свои линейки одежды представят более 20 модельеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновска.

Мероприятие будет состоять из различных конференций, встреч, обсуждений и творческих мастер-классов от приглашённых гостей.

Выставка будет работать с 3 по 6 июня – с 10:00 до 18:00 и 7 июня – с 10:00 до 13:00.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с 1 по 6 июня в Казани пройдёт «ПушкинФЕСТ» посвящённый русскому языку и памяти великого поэта.