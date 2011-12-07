В Казани 3 июля откроется выставка о старообрядчестве

В Казани 3 июля откроется фотовыставка о старообрядчестве, сообщают организаторы.

«На 30 фотокартинах — люди, сохранившие православную веру в том виде, в котором она пришла на Русь в Х веке. Сегодня их принято называть старообрядцами», — сообщили организаторы выставки.

Авторами экспозиции являются фотографы Сергей Тригубенко и Евгений Туманов. Они задумали показать через фото радость жизни, освещенной светом веры.

Фотопроект является победителем конкурса Фонда президентских грантов. За год реализации проекта выставка уже побывала в Кировской, Самарской, Московской, Ярославской, Костромской областях, Республике Марий Эл и Чувашии.

В Казани экспозицию разместят в Галерее Константина Васильева. Увидеть работы фотографов можно будет с 3 по 17 июля в часы работы музея.