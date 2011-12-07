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За май в Казани продажи машин С-класса выросли на 33%

В конце весны было продано 136 машин этого сегмента.

Казань заняла седьмое место по России в рейтинге проданных автомобилей С-класса.

За май в столице РТ было продано 136 машин этого сегмента. Это, по информации аналитического агентства «Автостат», на 33% больше аналогичного периода прошлого года.

Лидером по продажам таких авто стала Москва – за месяц в мегаполисе продали 969 машин. Также Казань уступила Санкт-Петербургу (568 шт.), Тольятти (214 шт.), Самаре (186 шт.), Воронежу (174 шт.) и Екатеринбургу (172 шт.). 

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