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В столице РТ состоялся первый после режима самоизоляции массовый забег

Все участники пришли на соревнования в масках и перчатках.

Сегодня в Казани прошел первый массовый забег после введения режима самоизоляции. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» около 800 человек. По словам директора серии забегов TIMERMAN Вадима Янгирова, сегодняшняя погода стала дополнительным форс-мажором для организаторов и участников забега. Однако это не помешало не тем, не другим провести безопасное проведение мероприятия. Все участники пришли на соревнования в масках и перчатках.

Сам забег состоялся на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.

КВ
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