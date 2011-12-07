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На магистральных улицах Казани инспекторы ГИБДД проведут масштабный рейд

За 2020 год в столице РТ зафиксировали более 1 260 аварий.

Госавтоинспекция Казани анонсировала новый рейд. Масштабная проверка пройдет уже сегодня.

По сообщению пресс-службы республиканского органа исполнительной власти, за 2020 год в Казани зафиксировали более 1 260 аварий, в которых более 1 440 человек получили травмы различной степени тяжести. 35 татарстанцев погибли, при этом 32 из них только за 25 дней сентября.

В связи с этим на магистральных улицах и в местах концентрации ДТП инспекторы ГИБДД проведут сегодня масштабный рейд с 19:00 до 07:00 3 октября. Отмечается, что особое внимание полицейские уделят пресечению нарушений, влекущих аварии с тяжкими последствиями.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что из-за роста числа ДТП Госавтоинспекция РТ перешла на усиленный режим работы

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