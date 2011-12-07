В Казани на БКК высадили 150 деревьев на прошлой неделе

В Казани на БКК на прошлой неделе высадили 150 деревьев, сообщает миндортранс РТ.

«На прошлой неделе на участке активно велись земляные работы. Вывезли 375 тонн непригодного грунта и мусора, завезли 1,3 тыс. тонн строительных материалов», — отметили в ведомстве.

Также были продолжены работы по устройству верхнего слоя проезжей части из асфальтобетона на участке площадью более 11,2 тыс. кв. м и устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади 6,9 тыс. кв. м.

Также была осуществлена планировка земельного полотна на тротуаре площадью более 1,7 тыс. кв. м, а также на зеленой зоне разделительной полосы площадью 5,3 тыс. кв. м.

Рабочие уложили 107 м труб для ливневки, провели завершающие работы по переносу линий газопровода и электроснабжения.

Напомним, строительство БКК ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Строительство второго этапа ведется на участке протяженностью 1,2 км. Работы планируют завершить на следующий год.