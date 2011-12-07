Смотровую казанской «Чаши» закрыли до следующего лета

Дирекция парков и скверов Казани объявила о закрытии смотровой площади Центра семьи «Казан» на зимний период.

Отмечается, что несмотря позднее открытие в связи с пандемией коронавируса за 7 месяцев ее посетили более 80 тыс. человек. Для более детального осмотра достопримечательностей этим летом установили бинокль.

Также летом на «Чаше» проводились утренние занятия по йоге и медитации, а в День семьи, любви и верности на крыше была организована выездная радиостанция.