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Смотровую казанской «Чаши» закрыли до следующего лета

За 7 месяцев этого года ее посетили более 80 тыс. человек.

Дирекция парков и скверов Казани объявила о закрытии смотровой площади Центра семьи «Казан» на зимний период.

Отмечается, что несмотря позднее открытие в связи с пандемией коронавируса за 7 месяцев ее посетили более 80 тыс. человек. Для более детального осмотра достопримечательностей этим летом установили бинокль.

Также летом на «Чаше» проводились утренние занятия по йоге и медитации, а в День семьи, любви и верности на крыше была организована выездная радиостанция.

КВ
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