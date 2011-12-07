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В Казани ликвидировали 140 мест концентрации ДТП

В столице РТ в 2020 году отремонтировали 110 дорог по национальному проекту «безопасные и качественные автодороги».

В Казани в 2020 году 83% дорог привели в нормативное состояние, сообщает пресс-служба мэрии.

«Всего в 2020 году в Казани по национальному проекту „безопасные и качественные автодороги“ отремонтировано 110 дорог, ликвидировано 140 мест концентрации мест ДТП. Кроме того, в прошлом году в столице РТ построили 3 участка дорог, два путепровода, один автодорожный мост и один пешеходный переход», — отмечается в сообщении.

Общая площадь отремонтированных дорог составила 1,1 млн кв. м.

В 2021 году в Казани продолжат строить БКК на участке от ул. Техническая до ул. Девятаева, а также дороги к ЖК «Серебряный бор», Вознесенского тракта, разворотного узла по Оренбургскому тракту и моста на ул. Нурсултана Назарбаева.

КВ
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