От станции метро «Дубравная» до жилого массива Привольный: в Казани запускают новый автобусный маршрут

В Казани с 15 августа будут ходить новые автобусы по маршруту №94 — «Станция метро «Дубравная» — жилой массив «Привольный». Постановление опубликовано в сборнике на сайте мэрии.

На маршрутах будут курсировать низкопольные автобусы экологического класса не ниже Евро-3, если год производства раньше 2016 года, и не ниже Евро-4, если автобус выпущен после 2016 года.

Остановки, на которых будут останавливаться автобусы: «Ул. Ю. Фучика», «Ул. Генерала Сафиуллина», «Ул. Комиссара Габишева», «Жилой массив «Алтан», «9-й микрорайон», «Ул. Кул Гали», «Жилой массив Восточный», «Ул. Рассветная», «Ул. Рябиновая», «Ул. Овражная», «Жилой массив «Вишневка», «ул. Усердная», «ул. Чэчэк».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани изменится автобусный маршрут №72.