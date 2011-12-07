В столицу Татарстана возвращается «Зеленый фитнес». Тренировки на свежем воздухе будут проходить с ограниченным количеством участников, сообщается в официальном аккаунте проекта в социальных сетях.

Первые тренировки пройдут уже в эту субботу, 4 июля, на территориях жилых комплексов «Светлый», «Салават купере», «Арт-сити», а также на площадке у Министерства спорта РТ.

Узнать расписание или записаться на тренировку можно в официальном Instagram-аккаунте проекта.