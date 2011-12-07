6 августа на набережной Казанки пройдет эко-акция

После этого собранный мусор рассортируют и отправят на переработку.

Таким полезным делом участники казанской акции поддержат экологическую акцию Федеральной кадастровой палаты «Сохраним родной край», посвященную 20-летию ведомства.

Кадастровая палата Татарстана приглашает поддержать инициативу и приглашает всех желающих привести в порядок берег реки Казанки — популярную у казанцев зону отдыха в пределах города.

Всем необходимым для уборки инвентарем добровольцев-экологов обеспечат на месте. Место встречи: г. Казань, Кремлевская набережная, 1. Время встречи: 16.00, уточняет подробности пресс-служба КП РТ.