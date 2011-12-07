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6 августа на набережной Казанки пройдет эко-акция

В предстоящий четверг, 6 августа, сотрудники Кадастровой палаты по Республике Татарстан совместно с волонтерами движения «Чище, чем было» проведут уборку и очистку прибрежной территории реки Казанка.

После этого собранный мусор рассортируют и отправят на переработку.  

Таким полезным делом участники казанской акции поддержат экологическую акцию Федеральной кадастровой палаты «Сохраним родной край», посвященную 20-летию ведомства. 

Кадастровая палата Татарстана приглашает поддержать инициативу и приглашает всех желающих привести в порядок берег реки Казанки — популярную у казанцев зону отдыха в пределах города.

Всем необходимым для уборки инвентарем добровольцев-экологов обеспечат на месте. Место встречи: г. Казань, Кремлевская набережная, 1. Время встречи: 16.00, уточняет подробности пресс-служба КП РТ.

КВ
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