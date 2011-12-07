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Дирекция парков и скверов Казани объявила о запуске бесплатных занятий по бегу

Тренировки будут проходить по субботам до конца лета в парке им. Урицкого.

На своем официальном Instagram-аккаунте Дирекция парков и скверов Казани объявила о запуске занятий по бегу.

Известно, что занятия будут идти по утрам в 8:00 каждую субботу до конца августа. Они будут длиться по одному часу.

Прежде чем прийти на тренировки, организаторы попросили желающих позаниматься проконсультироваться с врачом. Проходить они будут в группе до 20 человек. Чтобы записаться, нужно заранее зарегистрироваться перейдя по ссылке.

Занятия подойдут для людей с любым уровнем подготовки. 

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