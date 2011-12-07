На БКК выполнили монтаж контактной сети трамвая

Миндортранс РТ сообщил о ходе текущих строительных работ на первом этапе Большого Казанского кольца, проходящих в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как передает пресс-служба ведомства, за прошедшую неделю смонтировали контактную сеть трамвая от Фермского шоссе по улице Тульская. Помимо монтажа, также завершили устройство переходных зон и строительство пешеходного перехода по улице Борисковская, установили перила и барьерные ограждения и устанавливали контрольно-измерительные приборы для подготовки к испытаниям конструкций путепровода.