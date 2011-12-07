Новый корпус РИКБ могут открыть 10 августа

Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил о дате открытия нового корпуса РИКБ. Об этом передает ИА «Татар-информ».

На расширенном заседании коллегии Минздрава республики Песошин объявил, что корпус инфекционный больницы откроют ориентировочно 10 августа. Пока рассматривают вопрос количества койко-мест и есть ли необходимость развернуть дополнительные в случае осложнения эпидемиологической ситуации или в период заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Сообщается, что новый объект площадью 15 тыс. кв. метров рассчитан на 232 койки, но если есть необходимость их количество можно удвоить.