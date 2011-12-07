В Казани появится мемориальная доска создателю советской ракетно-космической техники Сергею Королеву

Начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов сообщил об установке мемориальной доски советскому конструктору ракетно-космических систем Сергею Королеву. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На деловом понедельнике Абзалов сказал, что в Татарстане уделено особое внимание увековечиванию памяти выдающихся деятелей, чьи судьбы связаны с республикой. Поэтому на очереди установка мемориальной доски создателю советской ракетно-космической техники Сергею Королеву.

В Казани Королев работал с 1942 по 1945 годы главным конструктором группы реактивных установок в опытно-конструкторском бюро местного авиазавода и занимался оснащением серийных боевых самолетов жидкостными ракетными ускорителями.