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В Казани появится мемориальная доска создателю советской ракетно-космической техники Сергею Королеву

Конструктор работал на казанском авиазаводе три года.

Начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов сообщил об установке мемориальной доски советскому конструктору ракетно-космических систем Сергею Королеву. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На деловом понедельнике Абзалов сказал, что в Татарстане уделено особое внимание увековечиванию памяти выдающихся деятелей, чьи судьбы связаны с республикой. Поэтому на очереди установка мемориальной доски создателю советской ракетно-космической техники Сергею Королеву.

В Казани Королев работал с 1942 по 1945 годы главным конструктором группы реактивных установок в опытно-конструкторском бюро местного авиазавода и занимался оснащением серийных боевых самолетов жидкостными ракетными ускорителями. 

КВ
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