Главный архитектор столицы РТ Ильсияр Тухватуллина сообщила, что в Казани согласовали проект противоаварийных работ в Макарьевской церкви в Адмиралтейской слободе.

На деловом понедельнике Тухватуллина сказала, что данный район «сегодня достаточно депрессивный», а ремонт здания может дать толчок для развития всей территории.

Кроме того, Управление архитектуры Казани согласовало проектную документацию на проведение реконструктивных работ в гостинице «Коммерческие номера» на Баумана, где в дальнейшем будет обустроена коворкинг-зона.