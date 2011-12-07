В Казани состоится День физкультурника

Начнется он с утренней разминки, участниками которой станут первые лица Татарстана, депутаты Государственной думы РФ, руководители министерства спорта РТ и исполкома Казани.

В программе спортивного дня соревнования по футболу, фитнес-зарядка от движения «Зеленый фитнес» и презентация спортивных школ столицы, сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани. Время старта мероприятий 10:00.

Напомним, с 3 августа Кабмин РТ своим постановлением разрешил в Татарстане проведение физкультурных, спортивных, досуговых и иных мероприятий, проводимых не в помещениях. С оговоркой, что на площадках будут находиться не более 50 человек.