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В Казани состоится День физкультурника

8 августа в парке Горького на стадионе «Трудовые резервы» состоятся спортивные мероприятия в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника.

Начнется он с утренней разминки, участниками которой станут первые лица Татарстана, депутаты Государственной думы РФ, руководители министерства спорта РТ и исполкома Казани.

В программе спортивного дня соревнования по футболу, фитнес-зарядка от движения «Зеленый фитнес» и презентация спортивных школ столицы, сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани. Время старта мероприятий 10:00.

Напомним, с 3 августа Кабмин РТ своим постановлением разрешил в Татарстане проведение физкультурных, спортивных, досуговых и иных мероприятий, проводимых не в помещениях. С оговоркой, что на площадках будут находиться не более 50 человек.

КВ
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