В Казани под мостом «Миллениум» появится новый скейт-парк

В Казани в ходе совещания было принято решение о строительстве открытого скейт-парка на площадке под мостом «Миллениум», который планируют открыть к 27 июня этого года. А вскоре рядом с ним появится молодежный центр уличных сообществ URAM. Сейчас этот проект находится в разработке, сообщает Kazanfirst.

По словам министра по делам молодёжи РТ Дамира Фаттахова, это пространство уже негласно принадлежит казанской молодежи. А потому его хотят сделать еще более привлекательным и функциональным для активных, творческих и инициативных людей, предоставив им возможности для самореализации.

Кстати, в основу такого проекта легли предложения самих активистов уличных сообществ.

Кроме того, рядом с парком планируют построить центр городских молодежных сообществ Татарстана, в котором могут находится казанцы, увлеченные уличными искусствами и экстремальными видами спорта.

В парке появятся зоны памп-трека, air-парка, тренинг парка, воркаута, паркура, скалодром, лектории и др. Планируется, что все пространства будут удобны и для профессиональных спортсменов, и для новичков.