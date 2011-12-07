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В Казани временно ограничат движение на улице Чкалова

На улицах Чкалова и Полевая пройдет капремонт сетей теплоснабжения.

В Казани временно ограничат движение для транспорта и пешеходов по улице Чкалова, сообщает исполком города.

Так, будет перекрыт участок между домами № 9 и 10 с 19.00 5 июня до 6.00 8 июня, а с 19.00 12 июня до 6.00 15 июня перекроют участок между домами № 8 и 9.

Кроме того, с 19.00 19 июня до 6.00 22 июня проезд будет невозможен на участке улицы Полевой между домами № 7 и 9.

Временные неудобства связаны с проведением капремонта сетей теплоснабжения.

КВ
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