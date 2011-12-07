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В Казани заканчивают ремонт на Гвардейской

Ремонт дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

В Казани завершается ремонт участка дороги на улице Гвардейская, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

На участке от Аметьевской магистрали до улицы Даурской рабочие уложили асфальт площадью более 17 тыс. кв. метров, а также заасфальтировали 281 кв. м. тротуаров. Кроме того, были заменены дорожные бортовые камни, камни тротуара и перила, установлены шесть светильников на дополнительных опорах. Рабочим осталось только нанести дорожную разметку.

Напомним, ремонт улицы Гвардейской велся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».  

КВ
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