Для сохранения неповторимого архитектурного наследия тысячелетней Казани мэрия Казани разработала концепцию развития центра города. Работа над этим документом подходит к завершению, его основные положения обсудили сегодня в ходе традиционного делового понедельника в исполкоме Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Времена «лендлордов», которые хотели построить большие жилые комплексы в самом сердце Казани, прошли. Не дать в погоне за прибылью развернуться большим высоткам в историческом центре - это большая работа всех наших коллег, межведомственной комиссии и президента республики Рустама Минниханова», отметил в своем выступлении глава исполкома Казани Ильсур Метшин.

Для наглядности идей, воплощенных в проекте развития Казани, будет создана 3D-модель города. В нее будут вписывать новые здания, предлагаемые к возведению в исторически сложившемся центре Казани. Обязательное условие будущих новостроек – учет сложившейся градостроительной ситуации.

Разработанная концепция развития Казани, нацеленная на дальнюю перспективу, станет рабочим документом как для органов исполнительной власти, так и для проектировщиков и строительных организаций. Кроме того, масштабный документ станет основой как для общих правил благоустройства города, так и для правил землепользования и застройки.