На БКК завершили бетонирование монолитных цоколей

Миндортранс РТ сообщил о ходе текущих строительных работ на втором этапе БКК. Напомним, что строительство проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как передает пресс-служба ведомства, за прошедшую неделю завершили армирование и бетонирование монолитных цоколей под ограждения и опоры светильников, провели отсыпку подстилающих слоев дорожного полотна из песка и продолжили работу по монтажу контактной сети трамвая.