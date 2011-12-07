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На БКК завершили бетонирование монолитных цоколей

Строительные работы ведутся на участке от улицы Борисковская до Технической.

Миндортранс РТ сообщил о ходе текущих строительных работ на втором этапе БКК. Напомним, что строительство проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как передает пресс-служба ведомства, за прошедшую неделю завершили армирование и бетонирование монолитных цоколей под ограждения и опоры светильников, провели отсыпку подстилающих слоев дорожного полотна из песка и продолжили работу по монтажу контактной сети трамвая. 

КВ
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