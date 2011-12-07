Многоэтажки на улице Гаврилова у Казанки строить не будут

Более 10 лет жители ближайших домов отстаивали территорию, прилегающую к улице Гаврилова и берегу Казанки, обращаясь к городским властям с настоятельной просьбой разбить там парк. В результате в этом районе были проложены асфальтированные дорожки для прогулок, сами жители следили за порядком, убирали мусор.

Руководство города понимало чаяния народа, но ссылалось на Генеральный план Казани, в котором было прописано: 20 гектаров из 80 отвести под многоэтажную жилую застройку. Определили уже и инвесторов-застройщиков, которые взяли немалые кредиты под будущие жилые комплексы.

- Все изменила пандемия, - объяснил Ильсур Метшин. - В эти месяцы стало понятно, что населению в таких условиях, когда действуют ограничения, негде гулять, заниматься физкультурой. И тогда мы приняли непростое, но важное решение - обменять земли инвесторам и предложить им участки вокруг речного порта на улицах Портовая, Меховщиков, которые сейчас активно застраиваются. Был серьезный разговор с инвесторами, и мы нашли компромиссное решение, которое удовлетворило обе стороны.

По словам Ильсура Метшина, земельному участку площадью 74 гектара будет присвоен статус особо охраняемой природной территории. На 6 гектарах возведут современную многофункциональную детскую больницу - филиал ДРКБ.

- Это решение мы приняли совместно с Министерством здравоохранения РТ, - продолжил Ильсур Метшин. - Детская больница очень нужна Заречью, жителям Авиастроительного района. Сейчас они вынуждены ездить в ДРКБ, проводя в дороге, общественном транспорте много времени.

Судьбоносное решение принято. Теперь предстоит работа над документами, проектами. Каким быть парку на Гаврилова, обязательно по уже заведенной традиции будет обсуждаться с жителями микрорайона, заверил Ильсур Метшин.