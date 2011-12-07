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В Казани планируют снести рынок на проспекте Победы из-за строительства второй линии метро

Мэр Казани заявил, что для окончательного решения необходимо собрать дополнительное совещание.

Из-за строительства второй линии метро в Казани планируют снести рынок на проспекте Победы. Об этом сообщил генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

Он отметил, что пока работы по перекладке станционного комплекса приостановлены, так как вопрос о сносе торговой зоны еще не решен. Кроме того, Союз оценщиков из Минземимущества РТ должен дать свою оценку объекту, добавил он.

«Вопрос выноса — он не быстрый <...> Безусловно, любая стройка — это определенные трудности и сложности», - подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Он заявил, что в вопросах городской инфраструктуры сейчас необходимо делать упор на развитие общественного транспорта.

Метшин заключил, что для окончательного решения необходимо собрать дополнительное совещание.

Ранее сообщалось, что строительство первого участка второй линии метро в Казани обойдется в более чем 41 млрд рублей.

КВ
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