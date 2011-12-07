Что строят в парке Победы?

Территория огорожена, работает много строительной техники, в том числе трактора и экскаваторы. На площадке масса рабочих в касках. Но вывески с информацией о том, кто и что здесь строит, почему-то нет.

Февральский день был прекрасный: солнечный и почти весенний. В парке в этот час много гуляющих: пенсионеров, лыжников, мам с колясками и бабушек с внуками. Спрашиваем некоторых: «Известно ли вам, что тут строят?».

Виталий Иванович, пенсионер:

— В интернете недавно проводилось обсуждение по выбору площадки для строительства в парке кафе и проката велосипедов и скейтов. Если бы строители установили вывеску, то люди бы не гадали.

Татьяна, мама в декрете:

— Кажется, строят кафе. Здесь действительно нет нормального места для того, чтобы пообедать и просто перекусить. Я только за.

Идем с тем же вопросом в вагончик к прорабу. Тот рассказал, что в парке идет строительство памятника воинам-интернационалистам, и показал большой макет будущего мемориала:

— Вы бы знали, как ждут афганцы этот памятник! Срок окончания строительства — апрель 2021 года. Есть проект, работы ведутся на законных основаниях. На месте спиленных деревьев будут посажены новые. И парк, уверен, станет еще лучше.

К сожалению, отсутствие информации о возводимом объекте приводит к недостоверным слухам о его масштабах, сроках и назначении. Между тем мы узнали, что автор памятника героям-интернационалистам — известный скульптор Александр Кислов. Тот самый, что создал барельеф в мемориальном комплексе парка Победы, металлическое дерево, украшающее фасад Дворца земледельцев, и памятник советскому авиаконструктору Андрею Туполеву.

В пресс-службе администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов подтвердили информацию о возводимом объекте. По словам пресс-секретаря Булата Гисметдинова, в парке Победы действительно ведутся работы по строительству памятника погибшим воинам-интернационалистам.

Напомним, что раньше этот монумент располагался на пересечении улиц Декабристов и Сибгата Хакима. В 1998 году его создала известный казанский скульптор Асия Миннуллина. Спустя 20 лет, в марте 2018 года, памятник демонтировали в связи с открытием сквера к значимому событию — чемпионату мира по футболу — 2018. И пообещали, что новое памятное сооружение будет возведено в парке Победы.

Илюся ГАЗИЗОВА, Людмила ИВАНОВА