В Казани снизилось число преступлений, совершаемых подростками

Общее количество преступлений, совершенных в Казани подростками в 2020 году снизилось на 19%, а правонарушений, совершенных ими в ночное время, уменьшилось на 16%.

Все это стало возможным благодаря, в том числе и возросшему количеству видеокамер наблюдения, установленных в парках, общественных пространствах и во дворах многоквартирных домов. Число видеокамер в 2020 году удалось довести до 1200.

Такие данные сообщил сегодня в своем отчетном докладе перед депутатами Казанской городской думы четвертого созыва начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.