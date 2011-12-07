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В Казани снизилось число преступлений, совершаемых подростками

В Казани число видеокамер в 2020 году удалось довести до 1200.

Общее количество преступлений, совершенных в Казани подростками в 2020 году снизилось на 19%, а правонарушений, совершенных ими в ночное время, уменьшилось на 16%. 

Все это стало возможным благодаря, в том числе и возросшему количеству видеокамер наблюдения, установленных в парках, общественных пространствах и во дворах многоквартирных домов. Число видеокамер в 2020 году удалось довести до 1200.

Такие данные сообщил сегодня в своем отчетном докладе перед депутатами Казанской городской думы четвертого созыва начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин. 

КВ
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