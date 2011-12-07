В Казани за последние 10 лет заболеваемость среди школьников увеличилась на 40%

На итоговой коллегии глава Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков заявил, что за последние десять лет заболеваемость школьников увеличилась на 40%. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В своем докладе он рассказал, что у школьников появляются хронические заболевания, проблемы со зрением – показатели выросли в два раза, нарушения осанки — в 1,5, и проблемы, связанные с переутомлением – ВСД – в три раза.

В конце Жаворонков предложил собрать межведомственную рабочую группу и провести детальный анализ по сложившейся ситуации.