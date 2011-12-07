Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани за последние 10 лет заболеваемость среди школьников увеличилась на 40%

Владимир Жаворонков сообщил, что школьники в городе стали болеть чаще.

На итоговой коллегии глава Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков заявил, что за последние десять лет заболеваемость школьников увеличилась на 40%. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В своем докладе он рассказал, что у школьников появляются хронические заболевания, проблемы со зрением – показатели выросли в два раза, нарушения осанки — в 1,5, и проблемы, связанные с переутомлением – ВСД – в три раза.

В конце Жаворонков предложил собрать межведомственную рабочую группу и провести детальный анализ по сложившейся ситуации.

КВ
Лента новостей