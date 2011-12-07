Казань потратит на развитие культуры в городе 9,8 млрд рублей

Казань потратит на программу развтия культуры в городе в период с 2018–2023 годы 9,8 млрд рублей. Такая информаия содержится в постановлении исполкома столицы Татарстана, опубликованном в сборнике документов. По сравнению с прошлой редакцией траты выросли на 2,2 млрд рублей.

Действие документа было продлено на год до 2023 года. Кроме того, было скорректировано финансирование на прошлый год. Бюджет города направит 8,2 млрд рублей, бюджет Татарстана еще 658 млн рублей и около миллиарда должны поступить из внебюджетных источников.

Только в 2020 году на программу было потрачено более 1,6 млрд рублей вместо планируемых 1,4 млрд рублей. В этом году и в следующем будут потрачены схожие суммы. Это только прогнозные показатели, и каждый год программа будет уточнятся.