В Казани к концу августа закончат реконструкцию спортшколы «Тасма»

В Казани до конца августа 2020 года закончат капремонт в спортивной школе олимпийского резерва «Тасма», сообщили в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день рабочие заменили 50% кровли, идет ремонт в зале дзюдо и реконструируются легкоатлетические дорожки.

В 2021 году здесь возведут новый центр дзюдо со зрительным залом на 250 человек, где одновременно смогут тренироваться до 60 спортсменов.

В исполкоме напомнили, что зал дзюдо на ул. Гагарина, 56 был построен в 1976 году и последний раз ремонтировался 13 лет назад.