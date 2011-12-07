В Казани откроется экстрим-парк мирового уровня

Корреспонденты «Казанских ведомостей» оценили масштаб и ход строительных работ.

Будущий парк займет территорию почти в 2 гектара. Человеку несведущему сразу и не понять, для чего предназначены волнообразные горки, напоминающие песчаные барханы (это скейт-парк). А гладкие бетонные гребни высотой более 2 метров станут испытанием для спортсменов на памп-треке. И тут много такого, о чем обывателю только предстоит узнать.

Самые шикарные виды на будущий парк - с моста «Миллениум». Именно с высоты видно, как обширна площадь объекта.

Здесь не стыдно будет проводить мировые спортивные мероприятия, тем более такие замыслы у татарстанских спортсменов есть. Международные и российские федерации велоспорта и скейтбординга уже вели на эту тему переговоры, но помешал COVID-19. Тем не менее планы не отменяются, а просто откладываются на некоторое время.

На сегодня, по данным Минмолодежи РТ, работы выполнены на 75%. Почти готовы скейт-парк, памп-трек (специализированная велосипедная дорожка), зоны воркаута и паркура, а также площадки для стритбола. Ведутся работы по озеленению - рабочие на садовых двухколесных тачках развозят по будущему скейт-парку грунт, граблями разравнивают его, чтобы затем посеять газонную траву. К слову, почти все, кто здесь трудится, - молодые ребята, и они не профессиональные строители. Многие - спортсмены экстремальных видов спорта, напрямую заинтересованные в создании такого парка и знающие, каким он должен быть.

Команда спортсменов-строителей по составу международная, и хотя не все успели приехать в Казань до закрытия границ, есть уверенность, что все этапы работ будут выполнены вовремя и строительство завершится в срок.

Предварительно открыть объект планировалось 28 июня, но так как сейчас массовые мероприятия под запретом, вопрос этот пока остается открытым.