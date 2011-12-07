В Казани закрыли закусочную, которая принимала посетителей без перчаток и масок

В Казани на 90 суток закрыли закусочную, которая обслуживала посетителей без средств индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Приставы установили, что 27 мая в закусочную «Донер Сити» на ул. Портовой заходили посетители без масок и перчаток. Более того, клиентов продолжали обслуживать после окончания допустимого времени.

Суд признал владельца закусочной виновным в невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.