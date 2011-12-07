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В парке им. Урицкого стартовали бесплатные занятия в беговом клубе

Для того, чтобы принять в них участие необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом и зарегистрироваться на сайте Дирекции парков и скверов.

Каждую субботу в 8 утра все желающие могут присоединиться к тренировке. Под руководством профессионального тренера пройдет разминка, потом несколько упражнений на растяжку мышц и изучение техники бега и правильного дыхания.

Тренировки бесплатные. Для того, чтобы принять в них участие необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом и зарегистрироваться на сайте Дирекции парков и скверов, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, занятия для любителей оздоровительных пробежек также проходят по средам на набережной озера Кабан и в Горкинско-Ометьевском лесу.

КВ
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