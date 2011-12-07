«Черное озеро» Казани: каким стал парк после реконструкции?

Что изменилось на «Черном озере»? Об этом рассказ корреспондентов «Казанских ведомостей», побывавших там.

Как озеро стало парком

Парк «Черное озеро» получил свое название по озеру, долгое время существовавшему на этом месте. История парка берет начало в 1829 году, когда берега озера отделали уступами, обложили дерном, а прилегающие аллеи озеленили. В 1847 году территорию огородили чугунной решеткой, и вот тогда, собственно, она и стала парком в том виде, в каком мы его привыкли видеть сейчас. Картину завершил в 1859 году купец Белозеров — он взял да и построил здесь первый павильон с трактирным заведением. И вот уже в конце XIX века парк стал любимым местом гулянья казанцев, которых привлекала играющая здесь по вечерам музыка.

— А в годы моей юности, в советское время, горожане с удовольствием катались по озеру на весельных лодках — их выдавали здесь в пункте проката, — рассказывает нам Ильсия апа. Пенсионерка пришла на прием в стоматологический кабинет, расположенный на соседней улице, раньше времени, указанного в талончике, и с удовольствием решила его скоротать, присев на лавочку на бережку Черного озера. — Эх, а вон туда мы бегали в буфет пить горячий чай с пирожками, когда катались тут зимой на коньках. Надо же, это новое деревянное здание построили точь-в-точь таким же, какое было! — удивляется женщина.

Восстановили все как было

Действительно, главная идея проекта реконструкции парка «Черное озеро» в том и заключается, чтобы возродить и сохранить его исторический облик. Поэтому и два двухэтажных деревянных здания, которые здесь возвели у озера, повторяют прежние, советского образца. В одном из них откроется ресторан, будут и зоны быстрого питания, модно именуемые нынче фуд-корт.

На первом этаже второго такого здания-близнеца расположатся компьютерные зоны, места для встреч, кафе и, самое главное, пункт проката. А то ведь в зимнее время во временно сооруженном небольшом здании, что на краю парка, постоянно скапливалась очередь. Людям приходилось подолгу стоять на улице, чтобы взять коньки.

А вот по самому озеру уже не поплаваешь на лодочке с любимой да под гитарку: мелковато будет. Но зато оно увеличилось в размере. Вокруг водоема зеленые зоны и скамьи для отдыха. Кстати, на скамейках больше все же сидят пенсионеры, любующиеся на тихую водную гладь, или подуставшие мамы с детьми. Отдыхающие компаниями запросто и уютно располагаются на зеленых лужайках — эта мода пришла к нам из Европы. Про тихую гладь мы упомянули не случайно. В парке тихо, лишь ветер неслышно колышет листву. Нет бездумно бубнящей музыки, которую в некоторых парках почему-то принято включать фоном. Здесь фон — тишина.

В центре мегаполиса появилась роща

Кстати, про листву. Неспешно гуляя по этому просторному уютному парку, невольно обращаешь внимание на разнообразие зеленых насаждений. Вот над твоей головой вдоль прогулочных дорожек склонились тяжелые гроздья поспевшей ярко-оранжевой рябины, приветствуют посетителей черемуха и липа, несколько разновидностей сирени. А еще есть плакучие ивы и березы, тополя и даже кедры! По данным исполкома Казани, в парке «Черное озеро» высажено 209 новых деревьев и 1,8 тыс. кустарников. Не забудем, что бережно сохранены и прежние имеющиеся здесь посадки. В них, например, очень удачно вписали детскую игровую площадку с качелями, гамаками, канатной стенкой, есть даже стена для юных скалолазов. При этом место выбрано так, что ребята находятся не на солнце, а в зеленой рощице.

Гости Казани о рачительных хозяевах и Востоке с Западом

В другой части парка расположена более серьезная зона — площадка воркаута со специальными тренажерами для любителей силовых упражнений. Вот молодой мужчина атлетического сложения энергично разминается на одном из таких снарядов.

— Вы специально пришли в парк, чтобы позаниматься, или просто вышли на прогулку? — спрашиваем у бородатого атлета.

— А мы у Казани в гостях! Возвращаемся с супругой на машине из Горного Алтая в Москву. Решили во время нашего отпуска посмотреть ваш город. Слышали очень много хороших отзывов от знакомых, побывавших в Казани. Поэтому специально построили маршрут через столицу Татарстана и спланировали остановиться здесь на несколько дней. В интернете подобрали места, с которыми стоит познакомиться.

— Что удалось уже посмотреть?

— Конечно, первым делом отправились в Казанский кремль. Очень впечатлил своей монументальностью — вот где настоящая история. Вот этот парк «Черное озеро» — замечательное место, нам с Анной здесь тоже очень понравилось.

— Какие главные впечатления оставляет Казань?

— Необычное сочетание архитектуры. Приятно удивляет, как плавно и органично в Казани объединяются Восток и Запад. И еще что обращает сразу же на себя внимание — хозяйское, рачительное и вдумчивое отношение к городу тех, кто отвечает за его содержание и развитие. Это сразу видно. И это здорово, ребята! У вас отличный город! — завершает свою краткую оценку Казани Александр.

Все на йогу!

Пока мы беседовали с Александром и Анной, мимо нас неторопливо и размеренно пробежал молодой человек, тоже спортивного вида. Его маршрут пролегал, кстати, по специальной беговой дорожке, опоясывающей в несколько кругов и озеро, и весь парк в целом. Дорожка выложена в один ряд с обычной тротуарной, прогулочной. Так что хочешь — иди по асфальтовой, а можешь и вот по этой, пружинящей под ногами.

— Именно из-за этого специального покрытия мы стали заниматься пробежками здесь, — рассказывает Радмир, тот самый парень, встретившийся нам на своем обратном пути. — До этого мы с женой бегали по вечерам в парке «Эрмитаж», но после открытия «Черного озера» перебрались сюда. Бег от этого покрытия получается пружинящий, как бы подталкивающий ногу. Меньше устаешь, а значит, можешь и больше пробежать.

А вот эта компания бежать вовсе никуда не хочет, а даже наоборот, предпочитает посидеть. Именно так, сидя на гимнастических ковриках, скрестив ноги, десяток молодых людей внимательно повторяют плавные движения своего тренера.

— Это хатха-йога, — улыбаясь, с удовольствием делится после закончившейся тренировки наставник команды Дильбар. Девушка и ее коллеги трудятся в IT-компании, расположенной рядышком, на улице Кремлевской. А в обеденный перерыв приходят сюда, в парк «Черное озеро», чтобы на свежем воздухе научиться умиротворять и успокаивать свой пытливый айтишный разум.

Вот таким стал один из старейших городских парков Казани. Как мы убедились, здесь есть место всем категориям отдыхающих от мала до велика: и почитателям тишины, покоя, зеркальной глади и леса в центре города, и тем, кто выбрал парк-стадион для активного образа жизни. Все 6 зон для каждой из групп грамотно разведены по разным уголкам парка, и никто здесь друг другу совершенно не мешает.

Бомжи, собачий кал и урны

Жаль, но репортаж наш приходится завершать обращением сотрудников, поддерживающих чистоту и порядок в этом общественном пространстве, к гостям парка «Черное озеро». Увидев журналистов, они попросили об одном:

— Передайте всем гостям парка нашу просьбу убирать за собой мусор, ведь это несложно. Видели бы вы парк после ночи — это ужас! Мы приходим на уборку к 5 утра. Ночью здесь ночуют бомжи, веселятся разные компании. И после них к утру горы мусора! А днем, кроме этого, другая напасть. В парке нужно оборудовать место для выгула собак и поставить там таблички, указывающие на необходимость уборки за своим питомцем. А так — весь газон в фекалиях, бывает, что и человеческих… А ведь тут потом дети будут играть, да и взрослые надумают пикник организовать, а в траве «сюрпризы».

Действительно, чего здесь пока явно не хватает — так это урн для мусора. В ближайшее время их количество увеличат. В парке «Черное озеро» также установят художественную подсветку павильонов и оборудуют прогулочную площадку между ними. Кроме того, появятся навигационные стенды и велопарковка. Так что один из старейших парков Казани продолжает принимать курс омолаживающих процедур.

КСТАТИ

После того как на улицу Черноозерская Правая, ныне улица Дзержинского, переехало областное управление НКВД, словосочетание «Черное озеро» стало ассоциироваться у горожан не только с расположенными здесь садом и парком отдыха, но и с комплексом всех управлений спецслужб и правоохранительных органов и находившейся в здании внутренней тюрьмой. Среди казанцев до сих пор ходит шутка, что за нарушение закона можно и на Черное озеро попасть…