На празднике «Я выбираю небо!» впервые представят танки, моторные лодки и болид «Формулы-1»

Авиационный праздник в Казани пройдёт не только в небе, но и на земле, и на воде. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

Праздник пройдет 7 августа 2021 года с 15.00 часов на площадке у Центра семьи «Казан».

Меры безопасности: пропуск на праздничную площадку будет осуществляться через 12 рамочных металлодетекторов.

Лётная программа: в небо поднимутся порядка 20 воздушных судов, в том числе шесть МиГ-29 авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» — минимальная высота их пролёта 200 метров, пары стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22 М3, а также самолёты гражданской и экспериментальной авиации Центрального аэроклуба РТ, ДОСААФ России, ПАО «Казанский вертолетный завод». Открывают и закрывают программу десантирование парашютистов.

Спортивная программа: кубок России по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайк — фристайл фри, аквабайк HF — полет над водой, доска с водометом GP1. Соревнования являются отбором в национальную сборную страны и соберут более 120 самых титулованных спортсменов со всей России, начиная с Севастополя и заканчивая Красноярском и Иркутском.

Также организаторы продемонстрируют выставочный, но «боевой» болид гонок «Формула-1», а у счастливчиков будет возможность прокатится на нём.

Развлечения: будет организована работа 14 пунктов уличного питания, детских модельных кружков, различных мастер-классов, в том числе по укладке парашюта. Позже состоится концертная программа и награждение отличившихся работников авиационной промышленности Республики Татарстан. Детей ждет развлекательная программа, а молодежь аллея профориентации со стендами ведущих предприятий авиационной промышленности РТ, акция Казанского высшего танкового командного училища «Военная служба по контракту в ВС РФ — Твой Выбор!», с демонстрацией экспозиции стрелкового оружия и образцов формы одежды и дегустации полевой кухни.

Организаторы обращают внимание на то, что мероприятие пройдет в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).