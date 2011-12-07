В Казани выбрали самый вкусный хлеб

В Казани в Госалкогольинспекции РТ продегустировали 15 образцов хлебобулочных изделий от местных производителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в Татарстане около 200 производителей хлеба и хлебобулочных изделий. А цены на данные продукты в республики считаются самыми низкими в ПФО, чем не всегда довольны сами производители.

В ведомстве также отметили, что количество жалоб потребителей на качество хлеба, выпускаемого региональными предприятиями, снижается. Чаще всего татарстанцы жалуются на черствость продукта, крошливость, отсутствие аромата, пустой вкус. Кроме того, потребители указывают на то, что производители не всегда полностью указывают состав продукта.

Потребительская дегустация состояла из 29 человек: представители Госалкогольинспекции, надзорных органов, профильных министерств и самих производителей и продавцов. Экспертам предстояло оценить 10 образцов батона «Нарезного» и 5 образцов хлеба «Сельского», купленных в магазинах города.

Хлебобулочные изделия оценивали по 5 критериям: состояние мякиша, вкус, запах, форма, поверхность и цвет.

В итоге, самыми вкусными батоном и хлебом признали изделия Казанского хлебзавода № 3.