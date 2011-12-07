Рустам Минниханов осмотрел ход работ в молодежном экстрим-парке «Урам»

Помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала Рустаму Минниханову о обустройстве будущего экстрим-парка Молодежного центра «Урам». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе посещения стройплощадки главе Татарстана доложили, что в парке организуют стритфуд-кафе и велопрокат. Добраться до «Урама» можно будет через набережную Казанки или через пешеходную зону, ведущую из парка Горького.

В нем будет построен бетонный скейт-парк и памп-трек, площадью в 2,7 тысячи кв. метров каждый. Также на площадке будут отведены места для игры в волейбол и футбол. Для спортивных татарстанцев организуют площадки ворк-аута, эйр-парка, тренинг-зоны.