В Казани открылась выставка татарстанского фотографа Фарита Губаева «Победа одна на всех»

6 мая в галерее «ТАТМЕДИА» открылась выставка татарстанского фотографа Фарита Губаева «Победа одна на всех».

Экспозиция посвящена 75-летию Великой Победы. Как рассказал сам автор, к работе над проектом он приступил еще 5 лет назад. Именно тогда Губаев побывал в 43 районах РТ и снял портреты участников ВОВ из всех уголков нашей республики. Любой желающий может посетить выставку и посмотреть на лица героев 40-х годов прошлого века. Ветераны изображены в домашней обстановке, в черно-белом формате. Вход на выставку свободный.