В Казани благоустроят сквер на Авангардной

В Казани благоустроят сквер на ул. Авангардная, сообщается на официальном сайте мэрии столицы РТ.

Так, на территории общественного пространства появится зона отдыха с детскими и спортивными площадками, памп-треком для велосипедистов, а также зона для прогулки.

Общая площадь благоустроенного пространства составит 8 137 кв. м. Работы уже начались

Напомним, в этом году в Казани планируют благоустроить шесть общественных пространств: парк «Черное озеро», сквер на Авангардной, территорию у ДК им. Саид-Галиева и ДК Железнодорожников, Юнусовскую площадь и набережную озера Нижний Кабан.