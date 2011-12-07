Директора казанской школы № 167 подозревают в получении взятки за зачисление первоклассника в учебное заведение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, 53-летняя директор общеобразовательной школы потребовала с родителей первоклассника 25 тыс. рублей за устройство ребенка в школу. Родители обратились в полицию и дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб.

2 июля женщину задержали после получения взятки.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки». Свою вину директор признала частично. Суд избрал отправил подозреваемую под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.