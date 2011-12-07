Казань пополнится еще одной статуей «железного» человечка. О своем процессе создания таковых автор творения Дмитрий Шленкин рассказал «Татар-информ».

Сообщается, что первая скульптура появилась в центре столицы Татарстана еще в начале июня. Спустя несколько дней «пришелец» появился и на территории парка Горького. Работать над ними Шленкину помогала целая команда, начиная с конца марта.

Художник рассказал, что создавать таковые произведения предполагалось с минимальным бюджетом. Внутри «гуманоидов» наполнили перерабатываемым мусором, скрепив все монтажной пеной. Снаружи их покрыли фольгированным скотчем, стальным каркасом и металлической сеткой.

Не обошлось и без «ран». Дмитрий сообщил, что скульптуру человечка на Профсоюзной портили несколько раз – красили, загибали до земли, увешивали табличками. Поэтому, «месяцок они еще постоят, а потом, наверное, лучше убрать — так же неожиданно они пропадут, как и появились».

Последняя фигура «пришельца» появилась в Ленинском садике в начале этой недели. Через несколько дней Дмитрий планирует разместить в городе четвертую из пяти фигур. Последней точкой дислокации фольгированных существ будет парк «Эрмитаж».